Пашинян представил шаги по решению проблем с КПП Верхний  Ларс

У Республики Армения будет таможенный атташе в Российской Федерации — с целью принятия оперативных мер для решения проблем, связанных с осуществлением таможенных операций на КПП Верхний Ларс.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«В январе-ноябре 2019 года экспорт Армении увеличился на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2 миллиарда 401 миллиона долларов, а импорт увеличился на 6,6 процента до 4 миллиардов 830 миллионов долларов. Республика Армения будет иметь службу таможенного атташе в Российской Федерации с целью принятия оперативных мер для решения проблем, связанных с осуществлением таможенных операций на международном пункте пропуска Верхний Ларс», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что экспорт ряда сельскохозяйственных продуктов в 2019 году значительно увеличился по сравнению с 2018 годом.

Яблоки - рост 3240 тонн или 32%

Вишня - рост 1440 тонн или 35%

Гранат - рост 2000 тонн или 96%

Тута, инжир, смородина, ежевика - рост 700 тонн или 86%

Клубника, малина - рост на 725 тонн или 172%

Вишня, кизил - рост 150 тонн или 27%

Томаты - рост на 4300 тонн или на 23%

Огурцы - рост на 6600 тонн или 266%

Цветная капуста, брокколи - рост 1500 тонн или 45%

Редька - рост 730 тонн или 58%

Грибы - рост 840 тонн или 148%

Перец - увеличение на 280 тонн или 47%

Баклажаны - рост 600 тонн или 657%

Арбуз, дыня - рост 225 тонн или 50%

Премьер-министр также добавил, что 2019 год был уникальным годом, когда во время закупок урожая винограда не было получено ни одной информации о стрессовой ситуации или цейтноте.