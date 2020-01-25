Поток  иностранных инвестиций в Армению увеличился на 27,6 процента

Приток иностранных инвестиций в Армению в январе-сентябре 2019 года составил 2 миллиарда 174 миллиона долларов, что на 465 миллионов долларов или 27,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

Приток прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре 2019 года составил 2 миллиарда 174 миллиона долларов, что на 465 миллионов или на 27,6 процента, больше, чем за аналогичный период 2018 года, на 635 миллионов долларов или на 41 процент - по сравнению с 2017 годом. Поступления прямых иностранных инвестиций за отчетный период составили 453,8 миллиона долларов, что на 68,7 миллиона долларов или 17,8 процента больше, чем в 2018 году», - сказал премьер-министр.

Ссылаясь на правительственную инвестиционные льготы, выделенные в 2019 на приоритетные отрасли, Пашинян отметил, что было одобрено 57 инвестиционных программ общей стоимостью инвестиций 212 млрд драмов.

«Одобренные инвестиционные программы предусматривают создание 3320 рабочих мест. В 2018 году было утверждено 43 проекта с инвестиционной стоимостью около 195 млрд драмов и с 3283 ожидаемыми рабочими местами», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян добавил, что прирост общей стоимости инвестиций составил почти 10%.