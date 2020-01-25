Норберто Бриаско-Балекян стал автором гола
Нападающий национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян стал автором гола.
Как передает «Арменпресс», в матче 17-го тура чемпионата Аргентины “Росарио” на выезде обыграл “Уракан” со счетом 2:1.
Норберто Бриаско-Балекян был в стартовом составе “Уракана”, отыграл весь матч и стал автором гола.
“Уракан” в турнирной таблице находится на 21-м месте.
- 12:41 24 января премьер-министр РА Никол Пашинян посетил ССС для участия в следственном мероприятии
- 12:32 Доминик Тим вышел в очередной тур — Australian Open
- 12:26 Президент Саркисян поздравил председателя Китайской Народной Республики с китайским Новым годом
- 12:22 Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21
- 12:11 Президент Саркисян встретился с председателем Национальной администрации Палестины Махмудом Аббасом
- 12:08 Пашинян представил шаги по решению проблем с КПП Верхний Ларс
- 12:02 Поток иностранных инвестиций в Армению увеличился на 27,6 процента
- 11:57 В Армении после бархатной революции создано или выведено из тени 81,5 тысячи новых рабочих мест
- 11:56 Норберто Бриаско-Балекян стал автором гола
- 11:54 230 ИТ-компаний получили налоговые льготы
- 11:42 Армения значительно обеспечила надежность и стабильность финансовой системы
- 11:38 Армения значительно увеличила ассигнования социального значения
- 11:34 Налоговые поступления в госбюджет за два года увеличились на 505,4 млрд драмов: Пашинян
- 11:26 Армения закрыла постыдную страницу оружия 1980-х годов: Пашинян
- 11:19 В 2020г. будет решена жилищная проблема 453 оставшихся после землетрясения без крова семей
- 11:13 По темпам экономического развития Армения лидирует в Европе – Пашинян представил оценку МВФ
- 11:10 Президент Саркисян и госпожа Нуне Саркисян посетили Храм Святого Рождества в Вифлееме
- 10:59 Началась пресс-конференция Никола Пашиняна в Капане: 100 фактов о новой Армении: прямое включение
- 10:56 Поздравительные послания премьер-министра РА председателю и премьеру Госсовета Китая
- 10:48 Европейские индексы - 24-01-20
- 10:47 Американские индексы снизились - 24-01-20
- 10:45 Цены на цветные металлы - 24-01-20
- 10:44 Цены на драгоценные металлы выросли - 24-01-20
- 10:42 Цены на нефть снизились - 24-01-20
- 24.01-23:03 В Турции произошло сильное землетрясение (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
16:43, 19.01.2020
Просмотрели 1378 раз Со дня гибели Белого голубя Турции – Гранта Динка, прошло 13 лет
14:20, 21.01.2020
Просмотрели 1349 раз «У нас приказ не вмешиваться, пусть режут»: Азербайджанские деятели о погромах в Баку
17:15, 23.01.2020
Просмотрели 1333 раз Рузан Манташян выступит на концерте SemperOpernball в Дрездене: армянофобия Эйвазова провалилась
14:04, 20.01.2020
Просмотрели 1273 раз “Bentley” 80-летней женщины, возвращающейся в Армению, оказалась в центре внимания таможенной службы
15:44, 18.01.2020
Просмотрели 1268 раз Депутаты НС Армении и Арцаха приняли заявление об осуждении армянских погромов в Баку