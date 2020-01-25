Нападающий национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян стал автором гола.

Как передает «Арменпресс», в матче 17-го тура чемпионата Аргентины “Росарио” на выезде обыграл “Уракан” со счетом 2:1.

Норберто Бриаско-Балекян был в стартовом составе “Уракана”, отыграл весь матч и стал автором гола.

“Уракан” в турнирной таблице находится на 21-м месте.