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Норберто Бриаско-Балекян стал автором гола

Норберто Бриаско-Балекян стал автором гола

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян стал автором гола.

Как передает «Арменпресс», в матче 17-го тура чемпионата Аргентины “Росарио” на выезде обыграл “Уракан” со счетом 2:1.

Норберто Бриаско-Балекян был в стартовом составе “Уракана”, отыграл весь матч и стал автором гола.

“Уракан” в турнирной таблице находится на 21-м месте.




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