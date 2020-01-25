230 ИТ-компаний получили налоговые льготы

В Армении в 2019 году 230 организациям сферы информационных технологий были предоставлены налоговые льготы. Среди них около 30, компании, обратившиеся из диаспоры, в общей сложности в сфере создано более 1200 новых рабочих мест. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 25 января в Капане сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, в третий раз представляя 100 фактов о Новой Армении.

“Для получения льгот обращались из Франции, США, России, Голландии, Австрии, Грузии, Швейцарии, Ирана, Германии, Великобритании и Нидерландов”, - представил премьер.

Он также отметил, что в рамках программы “Потенциал” в Армению пришли более 47 компаний из 17 стран мира (Грузия, Беларусь, Китай, Чехия, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Мальта, Ирландия, Польша, Испания, Ливан, Южная Корея, Россия, ОАЭ, США), победители которых получат гранты и получат возможность жить и работать в Армении.