Армения значительно обеспечила надежность и стабильность финансовой системы

Доходность еврооблигаций нового выпуска составляет всего 3,95% вместо 6% выкупленных облигаций, что означает, что затраты на обслуживание облигаций для Армении значительно снизились. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Николь Пашинян во время пресс-конференции 25 января в Капане, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

“Состоялся третий выпуск еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов США со сроком обращения 10 лет. Купонный доход по новым облигациям составляет всего 3,95% вместо 6% выкупленных облигаций, что означает, что затраты на обслуживание облигаций значительно снизились для Армении. Только в результате этой операции Армения будет ежегодно экономить около 10 миллионов долларов на обслуживании внешнего долга”, - сказал премьер-министр.

На конец 2019 года уровень международных резервов Республики Армения составил 2 млрд 849 млн долларов, что на 590 млн долларов или на 26% больше, чем на конец 2018 года, и на 535 млрд долларов или на 23% выше, чем в 2017 году. В течение 2019 года Центральный банк купил 565 миллионов долларов и не продавал. Пашинян отметил, что это беспрецедентный показатель в истории третьей республики, который обеспечивает надежность и стабильность финансовой системы Армении.