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Армения значительно увеличила ассигнования социального значения

Армения значительно увеличила ассигнования социального значения

Правительство Армении в 2020 году на 13% увеличило ассигнования социального значения и ассигнования на развитие человеческого капитала. Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на итоговой пресс-конференции в Капане, представляя 100 фактов о Новой Армении.

“Расходы на сферу социальной защиты в 2018 году  по сравнению с 2017 годом увеличились на 18%, в 2019 году - на 11%, составив 492 млрд. драмов. Расходы на здравоохранение по сравнению с 2017 годом увеличились на 37%, по сравнению с 2018 годом - на 43%, по сравнению с 2019 годом - на 24%, составив 113.7 млрд драмов. Расходы на образование по сравнению с 2017 годом увеличились на 30%, по сравнению с 2018 годом - на 32%, по сравнению с 2019 годом - на 14%, составив 161.1 млрд драмов”, - представил Пашинян.

Бюджетное финансирование экономических отношений в 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 51%, по сравнению с 2018 годом - на 74%, по сравнению с 2019 годом - на 47% и составило 195,4 млрд драм (говоря экономические отношения, следует учитывать практически все отрасли экономики - от сельского хозяйства, орошения, транспорта до защиты экономической конкуренции).

Финансирование жилищного строительства по сравнению с 2017 годом увеличилось на 82%, по сравнению с 2018 годом - в 2 раза (на 96%), по сравнению с 2019 годом - на 27% и составляет 22.9 млрд драмов.




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