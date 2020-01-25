Налоговые поступления в госбюджет за два года увеличились на 505,4 млрд драмов: Пашинян

За два года, 2018 и 2019 годы, правительству Армении удалось увеличить налоговые поступления в государственный бюджет на 505,4 млрд драмов, часть из которых была направлена на погашение долгов перед налогоплательщиками, а другая часть увеличила доходы государственного бюджета. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе презентации 100 фактов на итоговой пресс-конференции в Капане.

“По состоянию на 1 января 2018 года правительство задолжало налогоплательщикам 275,7 млрд драмов. В течение многих лет вы собирали налоговые переплаты. По состоянию на 1 января 2018 года эти переплаты составили 275 млрд драмов”, - сказал Пашинян.

По состоянию на 1 января 2020 года такой долг составляет 76,6 млрд драмов, включая текущие долги и дебиторские задолженности по НДС. По словам Пашиняна, это означает, что в течение полутора лет правительство погасило долг в размере около 200 млрд драмов. “Оставшиеся 305,4 млрд драмов из вышеупомянутых 505,4 млрд, были пополнены за счет налоговых поступлений государственного бюджета. Процесс возврата НДС с истекшим сроком действия продолжается. Таким образом, по итогам 2018-2019 годов процент роста государственных доходов по сравнению с 2017 годом составил 43,6% », - сказал премьер-министр.

Он объяснил, что такое долг в 76,6 млрд драмов. “Это часть наших просроченных дебетов. Мы предоставили около 56 миллиардов на погашение, 40 миллиардов уже выплачено. Процесс продолжается, с некоторыми остающимися. Другая часть - это текущий долг по добавленной стоимости, который выплачивается экономическому оператору с трехмесячной периодичностью. Другими словами, у нас нет реального долга перед бизнесменами, и эта страница закрыта”, - заверил премьер.