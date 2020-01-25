Республика Армения является первой по темпам экономического роста по показателям Евразийского экономического союза, стран СНГ, а по оценкам МВФ – и в европейском регионе.

Как передает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«По предварительным данным, за три квартала 2019 года, рост ВВП Армении составил около 7,5 процента, что на 1,6 процентных пункта выше соответствующего показателя за 2017 год и 1,3 пункта - за 2018 год. По данным трех кварталов, Армения является первой по темпам экономического роста среди Евразийского экономического союза, стран СНГ, а по оценке МВФ — также в европейском регионе ", - сказал Пашинян.