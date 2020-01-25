Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

По темпам экономического развития Армения лидирует в Европе – Пашинян представил оценку МВФ

По темпам экономического развития Армения лидирует в Европе – Пашинян представил оценку МВФ

Республика Армения является первой по темпам экономического роста по показателям Евразийского экономического союза, стран СНГ, а по оценкам МВФ – и в европейском регионе.

Как передает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«По предварительным данным,  за три квартала 2019 года, рост ВВП Армении составил около 7,5 процента, что на 1,6 процентных пункта выше соответствующего показателя за 2017 год и 1,3 пункта -  за 2018 год. По данным трех кварталов, Армения является первой по темпам экономического роста среди Евразийского экономического союза, стран СНГ, а по оценке МВФ — также в европейском регионе ", - сказал Пашинян.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации