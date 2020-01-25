Президент Саркисян и госпожа Нуне Саркисян посетили Храм Святого Рождества в Вифлееме

Президент Республики Армения Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян посетили Храм Святого Рождества в Вифлееме. Их встретил глава Армянского патриархата Иерусалима, Его Преосвященство архиепископ Севан Гарибян.

Президент и супруга обошли храм, зажгли свечи, послушали шараканы, исполненные армянскими священниками, и вместе с ними вознесли молитву к Всевышнему.

От имени Армянского патриархата Иерусалима Святейший архимандрит приветствовал визит президента и супруги Армении в святой город Вифлеем и отметил, что присутствие здесь армян является большой национальной гордостью.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в беседе с духовенством храма Рождества Христова, который находится в распоряжении Армянской апостольской церкви, президент Армен Саркисян отметил: “В начале 21-го века Ваша миссия, которую Вы осуществляете уже в течение сотен лет, представляет такую же ценность, как и в дни рождения Иисуса Христоса. Следовательно, годы, прошедшие с этого исторического дня, не уменьшили его значение ни для всего мира, ни для нашего народа. Наоборот, оно растет, потому что мир все больше и больше нуждается в вере в Бога и в оценке человеческих ценностей. Именно в этом и заключается Ваша миссия - преданность Богу и хранение человеческих ценностей, которые я очень высоко ценю.

Здесь присутствуют исторические, духовные армянские ценности, войдя в этот храм, действительно ощущаешь армянское присутствие”.

По словам президента Саркисяна, “необходимо, чтобы мы сделали все, чтобы углубить и сделать крепче связь между Святым Эчмиадзином и Иерусалимом, в то же время углубить и укрепить и Вашу связь с родиной”.

Президент республики и Его Святейшество говорили об армянском присутствии и миссии Армянского патриархата, осуществляемой на Святой земле.