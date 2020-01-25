Началась пресс-конференция Никола Пашиняна в Капане: 100 фактов о новой Армении: прямое включение

Началась выездная пресс-конференция премьер-министра РА Никола Пашиняна в Капане.

Как передает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Никол Пашинян в третий раз представит 100 фактов о Новой Армении и ответит на вопросы журналистов.