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Началась пресс-конференция Никола Пашиняна в Капане: 100 фактов о новой Армении: прямое включение

Началась пресс-конференция Никола Пашиняна в Капане: 100 фактов о новой Армении: прямое включение

Началась выездная пресс-конференция премьер-министра РА Никола Пашиняна в Капане.

Как передает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Никол Пашинян в третий раз представит 100 фактов о Новой Армении и ответит на вопросы журналистов.




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