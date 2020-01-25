Поздравительные послания премьер-министра РА президенту и премьер-министру Китая
Премьер-министр Никол Пашинян по случаю китайского Нового года направил поздравительные послания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьер-министру Китайской Народной Республики Ли Кэцяну.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в направленном председателю КНР поздравительном послании премьер-министра РА говорится:
“Ваше Превосходительство!
Со всей теплотой и добрыми пожеланиями поздравляю Вас и дружественный народ Китая по случаю китайского Нового года - Праздника Весны. Праздник весны в Китае - самый любимый семейный праздник. Пусть во всех Ваших семьях будут здоровье, новые достижения и радость.
Армения придает большое значение продолжению и углублению традиционных дружественных отношений с Китаем на благо наших народов. Ваше Превосходительство, примите мои искренние пожелания крепкого здоровья и успехов”.
В поздравительном послании премьер-министру Китая говорится:
“Ваше Превосходительство!
От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Китая с китайским Новым годом -весенним праздником. Праздник весны традиционно символизирует начало весны и пробуждение природы. Пусть он принесет дружественному народу Китая дальнейшее развитие, благополучие и счастье.
Армения придает большое значение последовательному сближению и укреплению сотрудничества с Китаем, основанного на традиционной дружбе, взаимном доверии и взаимном благе.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному Китаю - мира и новых достижений”.