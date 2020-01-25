Цены на цветные металлы - 24-01-20

ЛОНДОН, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.45% и составила 1786.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.41% и составила 5996.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.11% и составила 1946.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.36% и составила 13060.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.60% и составила 16925.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.43% и составила 2339.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.77% и составила 22884.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.77% и составила 32750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.