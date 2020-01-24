Мхитар Айрапетян выразил поддержку преследуемой Азербайджаном Элени Теохарус 

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорту Мхитар Айрапетян провел телефонный разговор с бывшим членом Европейского парламента Элени Теохарус, которая разыскивается Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, Мхитар Айрапетян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Власти Азербайджана обратились к правительству Кипра, чтобы последние задержали и экстрадировали преданного друга армянского народа, бывшего депутата Европейского парламента Элени Теохарус. Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением азербайджанской истерии, с которой мы уже знакомы. С 2015 года с той же просьбой официальный Баку неоднократно обращался в Интерпол с просьбой арестовать Теохарус, которая посетила Арцах, однако постоянно получал отказ.

Как председатель межпарламентской комиссии Армения-Кипр я подробно обсудил ситуацию с моим кипрским коллегой Никосом Торнаридисом. Затем я поговорил по телефону с госпожой Теохарус, и выразил ей свою поддержку.

Такие принципиальные политики, которые борются за правду и никогда не боятся трудностей, являются хорошим примером не только для своей страны, но и для других народов. Ну, а в Азербайджане должны помнить, что жалкие попытки отвлечь общество от внутренних проблем страны не принесут долгосрочных результатов», - отметил Мхитар Айрапетян.