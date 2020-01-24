Азербайджан без мифов: представлена книга «Современный Азербайджан»

Армянские азербайджановеды раскрыли все мифы и подытожили объективную информацию об истории, политике и почти всех сферах жизни азербайджанцев в армяноязычном справочнике «Современный Азербайджан». Наличие объективной информации о противнике является одной из важных предпосылок для разработки правильной политики в отношении последнего. Как сообщает Арменпресс, азербайджановеды Варужан Гегамян и Эдгар Элбакян 24 января представили свою книгу общественности.

«Книга содержит исчерпывающую информацию об Азербайджане: история, политика, государственная система, экономика - практически все сферы общественной жизни. Наша задача состояла в том, чтобы раскрыть все мифы и представить объективную информацию об Азербайджане. Наша цель - сделать так, чтобы человек, который впервые услышал об Азербайджане, прочитал и имел твердое понимание этой страны», - сказал Элбакян.

По его мнению, для того, чтобы сформулировать политику в отношении страны, необходимо знать его. Элбакян отметил, что если не будет объективного видения, то у нас может быть неправильная политика. Он подчеркнул, что Азербайджан совершает эту ошибку. Эдгар Элбакян также был среди журналистов из Армении и Арцаха, которые недавно посетили Азербайджан.

«Этот визит привел к убеждению, что мифы об Армении и нагорно-карабахском конфликте существуют не только в умах среднестатистических азербайджанцев, воспитанных на пропагандистских текстах, но часто среди представителей государственных, научных, аналитических сообществ. В такой ситуации они не могут не ошибаться при разработке своей политики в отношении нас. По мнению нашей исследовательской группы, авантюра Азербайджана в апреле 2016 года стала результатом такого просчета», - сказал он.

Книга содержит ссылку на карабахский конфликт в разделе истории, который является одним из краеугольных камней истории Азербайджана. В книге представлено, что карабахский конфликт, бум нефтяной промышленности и межклановая борьба являются ключевыми факторами, определяющими внешнее и даже внутреннее поведение Азербайджана после независимости. Варужан Гегамян отметил, что отношения Армении с Азербайджаном известны, они враждебны, поэтому изучение Азербайджана для нас имеет первостепенное значение.

«Эта книга является попыткой создать всеобъемлющее информационное пособие, которое позволит дипломатам, политологам и другим лицам, так или иначе связанным с армяно-азербайджанским конфликтом, получить необходимую информацию из комплексного армянского источника. Мы постарались представить вопросы, которые важны для Армении и армян», - сказал он.

Авторы отмечают, что они пытались создать информационное пособие, которое позволит лицам, принимающим решения и занимающимся этой темой, избегать не соответствующей действительности информации и пропаганды. Книга также является небольшим вкладом в хорошее знание оппонента.

Сейчас авторы работают над написанием учебника по политической истории Азербайджана на армянском языке. Декан факультета востоковедения ЕГУ, редактор книги Рубен Мелконян отметил, что это справочник, в котором можно найти краткую, но всестороннюю информацию о различных реалиях Азербайджана. Пособие «Современный Азербайджан» было разработано в рамках сотрудничества между министерством обороны Армении, ВАБС и Ереванским государственным университетом.