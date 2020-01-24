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Патриаршим кондаком Католикоса Всех Армян провозглашена епархия стран Балтии

Патриаршим кондаком Католикоса Всех Армян провозглашена епархия стран Балтии

Священным кондаком Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, 24 января отделением церковных общин Латвии, Литвы и Эстонии от Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ сформирована епархия стран Балтии. Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина, главой епархии назначен Его Преосвященство епископ Вардан Навасардян.

«С удовлетворением отмечаем, что армянские приходы и общины Балтии были под духовным попечительством и заботой Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, и благодаря похвальным усилиям Его Высокопреосвященства архиепископа Езраса Нерсисяна там процвела духовно-церковная жизнь армян.

Данным Патриаршим Кондаком объединением армянских церковных общин Литвы, Латвии и Эстонии с благодарным сердцем утверждаем епархию стран Балтии с центром в г. Риге», – говорится в Патриаршем кондаке.




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