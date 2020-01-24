Время в Ереване: 11:07:36,   24 Январь

Вице-премьер Армении и посол РФ обменялись мнениями по повестке армяно-российских отношений

Вице-премьер Армении и посол РФ обменялись мнениями по повестке армяно-российских отношений

Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, приветствуя гостя, вице-премьер высоко оценил армяно-российские стратегические отношения. Мгер Григорян и Сергей Копыркин двусторонне подчеркнули, что сотрудничество между двумя странами динамично развивается в различных областях.

Собеседники обменялись мнениями по повестке армяно-российских двусторонних отношений.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации