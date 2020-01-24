В Армении никогда не было и не может быть антисемитизма: глава еврейской общины Армении

Руководитель еврейской общины Армении Римма Варжапетян-Феллер убеждена, что в Армении никогда не было и не может быть антисемитизма.

В беседе с Арменпресс Варжапетян отметила, что в Армении созданы такие условия, что они всегда могут с гордостью говорить, что они евреи.

«У нас также есть еврейская община, и Армения очень толерантная страна, и здесь никогда не может быть пролита кровь из-за того, что кто-то является представителем другой нации. Мы чувствуем себя здесь очень комфортно, и в Армении не может быть антисемитизма, ксенофобии. Армяне сами составляют национальное меньшинство в других странах, поэтому они всегда с пониманием относятся ко всем национальным меньшинствам в своей стране», - сказала Варжапетян.