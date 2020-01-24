В Ереване почтили память жертв Холокоста

В рамках Недели памяти жертв Холокоста ряд высокопоставленных чиновников и представителей дипломатического корпуса почтили память жертв Холокоста.

В рамках Недели памяти жертв Холокоста состоялось собрание еврейской общины Армении. Неделя памяти жертв Холокоста, которая проходит с 24 по 31 января, посвящена 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и окончанию Второй мировой войны.

Глава еврейской общины Армении Римма Варжапетян в беседе с Арменпресс сказала, что 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

«Они находились в концентрационном лагере Освенцим почти три месяца. Мы собираемся у этого памятника в этот день и еще раз свидетельствуем о том, что мы были не одни в то время. Сегодня вместе с нами были представители президента, премьер-министра Армении, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Республике Армения Джонатан Лакот, главный советник Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения», - сказала Варжапетян.

Она отметила, что возле памятника зажгли 6 свечей, которые символизируют 6 миллионов жертв.

Глава еврейской общины Армении подчеркнула, что они гордятся этим уникальным памятником в Ереване, который также посвящен памяти жертв Геноцида армян.

«Наша община в Армении не такая большая - около 300-400 семей, но мы довольно активны. Мы гордимся тем, что в этот очень трудный для нас день, который также является радостным, поскольку именно в этот день Советская армия освободила узников Освенцима, армяне рядом с нами и поддерживают нас», - подчеркнула Варжапетян.

Решением Генеральной ассамблеи ООН 27 января отмечается как День памяти жертв Холокоста. Этот день выбран специально - это день освобождения одного из крупнейших фашистских концлагерей Аушвиц-Биркенау (Освенцим).