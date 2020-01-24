Поиски членов состоящей из граждан РФ экспедиции продолжатся 25 января

В службу 911 24 января, в 08:28, поступил вызов о том, что находящейся на 13 км от общины Ншхарк Гегаркуникской области экспедиции (в группе 6 граждан РФ, самочувствие одного из членов ухудшилось) нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали спасатели с гусеничным вездеходом.

В 17:30 руководитель экспедиции М.Борисенко сообщил, что состояние гражданина РФ стабильное.

Учитывая погодные условия, усеченность горной местности и опасность снежной лавины, поисковые работы будут продолжены 25 января.

К поисковым работам подключилась также спасательная группа Армяно-российского центра гуманитарного реагирования, которая вечером отбудет в Мартуни. В случае необходимости планируется привлечь к работе беспилотные летательные аппараты.