Открывший огонь в бизнес-центре “Эребуни плаза” мужчина отказался от дачи показаний

Мужчина, который открыл огонь в бизнес-центре “Эребуни плаза” 23 января, отказался от дачи показаний. В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь СК Армении Наира Арутюнян.

“Вчера он отказался от дачи показаний и потребовал адвоката. Он сказал, что будет говорить только в присутствии защитника. Палата адвокатов должна предоставить ему государственного защитника. Дальнейших подробностей пока неизвестно”, - сказала Арутюнян.

23 января, в 14:40, в полицию поступило сообщение о том, что в “Эребуни Плаза” есть вооруженное лицо. Сразу же на место происшествия выехали оперативные группы.

Руководящим составов полиции во главе с исполняющим обязанности начальника полиции Арманом Саркисяном были проведены переговоры с вооруженным мужчиной, после чего человек сдал огнестрельное оружие.

Мужчина в сопровождении и. о. начальника полиции на его служебной машине был доставлен в полицию. Пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства происшествия.