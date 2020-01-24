Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-01-20

ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 января, курс доллара США вырос на 0.14 драмa и составил 478.87 драм. Курс евро сократился на 2.19 драмa и составил 528.43 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.75 драм. Курс британского фунта сократился на 1.64 драмa и составил 626.79 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 99.38 драмa и составила 24062.45 драм. Цена серебра сократилась на 2.54 драмa и составила 270.97 драм. Цена платины сократилась на 26.28 драмa и составила 15411.42 драм.