Азиатские индексы - 24-01-20

ТОКИО, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 23827.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.00% и составил 1730.44 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2976.53 пункта, а HANG SENG вырос на 0.15% и составил 27949.64 пункта.