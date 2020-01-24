Азиатские индексы - 24-01-20
ТОКИО, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.13% и составил 23827.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.00% и составил 1730.44 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2976.53 пункта, а HANG SENG вырос на 0.15% и составил 27949.64 пункта.
- 18:27 Дзюдоист Фердинанд Карапетян вышел в финал Гран-при Израиля
- 18:21 Поиски членов состоящей из граждан РФ экспедиции продолжатся 25 января
- 18:18 ФФА подписала меморандум о сотрудничестве с тремя членами-государствами ЕАЭС
- 18:14 Открывший огонь в бизнес-центре “Эребуни плаза” мужчина отказался от дачи показаний
- 18:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-01-20
- 18:04 Азиатские индексы - 24-01-20
- 18:03 Bloomberg: власти Китая запретили туристическим агентствам продавать путевки
- 17:55 Австрия планирует до 2030 года перейти на возобновляемую энергию
- 17:44 На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь
- 17:20 Скотленд-Ярд начал применять технологию распознавания лиц в Лондоне
- 17:07 Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля
- 16:47 ВОЗ может использовать вакцины против MERS для борьбы с коронавирусом
- 16:42 Зограб Мнацаканян принял новоназначенного посла Украины в Армении
- 16:40 Диетолог рассказала, какие полезные продукты могут быть опасны
- 16:38 Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса, сообщили СМИ
- 16:34 В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба
- 16:31 Депутаты НС Арцаха поздравили австралийских коллег с Национальным праздником Австралии
- 16:28 Совет ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%
- 16:27 Премьер-министр Армении освободил от должности заместителя министра экономики
- 16:12 Лукашенко отказался "предавать и растворять" Белоруссию в "братской" России
- 15:53 Группа писателей удостоилась премий Союза писателей и Министерства обороны
- 15:51 Президент Филиппин отказался от визита в США из-за невыдачи визы сенатору
- 15:36 Принц Чарльз посетил Армянскую церковь Святого Рождества в Вифлееме
- 15:18 Снижение цен на стентирование сердца в МЦ “Сурб Григор Лусаворич” не будет за счет качества
- 15:13 Самая красивая женщина в мире вышла на последний показ Готье в прозрачном платье
19:20, 17.01.2020
Просмотрели 2015 раз Известны новые подробности смерти экс-директора СНБ Армении
21:20, 17.01.2020
Просмотрели 1556 раз «В Азербайджане нас убивали за то, что мы армяне»: Свидетельство жертвы армянских погромов в Баку
21:25, 17.01.2020
Просмотрели 1537 раз Соболезнования и реакции в связи с кончиной Георгия Кутояна
16:43, 19.01.2020
Просмотрели 1320 раз Со дня гибели Белого голубя Турции – Гранта Динка, прошло 13 лет
18:17, 17.01.2020
Просмотрели 1247 раз Президент Республики Армения в Абу-Даби посетил атомную электростанцию “Барака”