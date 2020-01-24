На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь
17:44, 24 Январь, 2020
Неизвестный открыл огонь в кафе в общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии, погибли несколько человек, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в Twitter местной полиции.
Изначально издание Focus Online сообщало о шести погибших. Инцидент произошел около 12:45 (14:45 мск).
В полиции отметили, что стрелок задержан,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. По предварительным данным полиции, конфликт, приведший к случившемуся, произошел на бытовой почве.