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На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь

На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь

Неизвестный открыл огонь в кафе в общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии, погибли несколько человек, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в Twitter местной полиции.

Изначально издание Focus Online сообщало о шести погибших. Инцидент произошел около 12:45 (14:45 мск).

В полиции отметили, что стрелок задержан,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. По предварительным данным полиции, конфликт, приведший к случившемуся, произошел на бытовой почве.

 




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БелТА

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