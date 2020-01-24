Скотленд-Ярд начал применять технологию распознавания лиц в Лондоне

Столичная полиция Лондона объявила в пятницу о начале использования на улицах в целях борьбы с преступностью технологии распознавания лиц, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотленд-Ярда.

"Технология распознавания лиц будет основываться на разведданых, применяться технология будет в определенных местах в Лондоне. Это поможет бороться с тяжкими преступлениями, в том числе с насилием, использованием ножей и огнестрельного оружия, сексуальной эксплуатацией детей, а также поможет защитить тех, кто находится в уязвимом положении", - говорится в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Полиция отмечает, что данная технология ни в коей мере не отменяет традиционной системы работы полиции.