Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля

Картину "Мой год Сэлинджера" (My Salinger Year) канадского режиссера Филиппа Фалардо с Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли покажут на открытии международного Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.

Берлинале пройдет в 2020 году с 20 февраля по 1 марта.

В основе ленты "Мой год Сэлинджера" - одноименный роман журналистки и писательницы Джоанны Ракофф. Роли в фильме исполняют обладательница "Золотого глобуса" Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли, которая в прошлом году появилась в "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я взволнован тем, что моя картина откроет Берлинале в 2020 году. Мы не могли и желать лучшей мировой премьеры. В прошлом фестиваль открывался фильмами выдающихся режиссеров: не стоит и говорить, насколько велика для меня честь оказаться в этом списке. Я с нетерпением жду встречи с Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер на гала-открытии", - сказал Фалардо.

Лента рассказывает о начинающей поэтессе Джоанне, которая работает ассистенткой литературного агента Маргарет. Ее приходится отвечать на письма поклонников культового писателя Джерома Сэлинджера.