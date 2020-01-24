ВОЗ может использовать вакцины против MERS для борьбы с коронавирусом

По словам Язаревича, ВОЗ и ее эксперты могут изучить ваВсемирная организация здравоохранения может использовать информацию о вакцинах против коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса, появившемся в китайском городе Ухань, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.кцины против вируса MERS и способы его лечения для их возможного использования против нового коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Коронавирус MERS впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смертность среди заболевших этим типом вируса достигает 35%.