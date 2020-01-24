Диетолог рассказала, какие полезные продукты могут быть опасны

Диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского центра в беседе с "Focus.de" перечислила полезные продукты, которые могут нанести вред здоровью.

В этот список диетолог включила консервы. В консервированных помидорах, как она рассказала, содержится антиоксидант ликопин — он помогает укреплять иммунную систему и может снизить риск развития рака. Однако, главная проблема заключается в банке. Ее внутреннее покрытие может содержать бисфенол А. Вещество при попадании в еду может привести к нарушению гормонального баланса. Поэтому Крел рекомендовала выбирать консервы в стеклянных банках,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Она призвала внимательно отнестись и к употреблению рыбы, так как помимо полезных веществ в ней может содержаться ртуть, особенно в тунце. Концентрация ртути в рыбе зависит не только от ее возраста, но и от места, где ее выращивали. В корм для лосося, по словам диетолога, часто добавляют антибиотики.

Рис, как заметила Крел, может содержать мышьяк, который в малых количествах приводит к повреждению сосудов и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а в больших — привести к развитию онкологических заболеваний.