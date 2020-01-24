Депутаты НС Арцаха поздравили австралийских коллег с Национальным праздником Австралии

24 января в Национальном собрании Республики Арцах состоялось заседание Круга дружбы “Арцах – Австралия” под председательством Давида Ишханяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в НС Республики Арцах.

В ходе заседания речь шла о планах этого года по укреплению дружественных связей с Австралией и бедствиях, постигших Австралию в последнее время.

Подводя итоги заседания, Давид Ишханян от имени круга по случаю Национального праздника Австралии опубликовал поздравительное письмо Кругу дружбы “Австралия - Арцах”, в котором, в частности, говорится:

“Выражаем Вам наши сердечные поздравления по случаю Национального праздника Австралии.

У Австралии и австралийцев есть много поводов чтобы гордиться: это в первую очередь, прочная демократия, расовое, религиозное разнообразие, свободы, предоставляемые каждому гражданину, и преданность справедливости.

Народ Арцаха всегда считал Австралию образцовой страной, какой хотело бы стать каждое молодое государство, ставшее на путь демократии. С момента провозглашения независимости в 1991 году мы не жалели усилий для создания в нашей стране демократических институтов.

Примите также и наши глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и материальным ущербом в результате разрушительных пожаров и других природных катастроф, произошедших в Австралии. Будьте уверены, что мы постоянно молим Бога об оказании помощи и утешения пострадавшим от этих бедствий”.