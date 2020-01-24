Премьер-министр Армении освободил от должности заместителя министра экономики

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артак Камалян с 31 января будет освобожден от должности заместителя министра экономики Армении. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, Артак Камалян с 31 января 2020 года освобождается от должности заместителя министра экономики”, - говорится в решении премьер-министра.

Артак Камалян назначен членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. Он главами стран ЕАЭС был утвержден на эту должность на заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшемся 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Другим министром, представляющим Армению, является Гегам Варданян. Он назначен членом коллегии (министром) по внутренним рынкам, оцифровке, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК.