Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не может быть частью какой-либо страны, даже частью "нашей братской России".

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу белорусский город Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным он " четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто". "Даже если я на это (вхождение Белоруссии в состав РФ - ИФ) пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил Лукашенко,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - сказал президент.

Лукашенко в Шклове также выразил надежду на нормализацию отношений Москвы и Минска. "Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, (российские власти - ИФ) образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее в пятницу, выступая в Шклове, белорусский президент обвинил Россию в использовании налогового маневра с целью давления на Белоруссию и стремлении лишить его страну независимости.

Как сообщалось, с начала 2020 года практически отсутствуют поставки российской нефти в Белоруссию.