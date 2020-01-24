Важнейшая цель реформ полиции - установление новых отношений полиция-гражданин: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены повестка и концепция реформ полиции Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, открывая совещание, премьер-министр Пашинян отметил: “Вообще реформа полиции была в нашей повестке дня с первого дня формирования нашего правительства, и это, думаю, один из самых важных вопросов на данный момент. Следует отметить, что после ненасильственной бархатной народной революции в Армении в 2018 году полиция в целом выполнила и продолжает выполнять поставленные перед нею задачи, но мы все понимаем, что в контексте новых политических и общественных реалий нам нужно новая в содержательном плане полиция. В целом, важнейшей целью этого процесса должно быть установление новых отношений между полицией и гражданами.

В течение этого времени мы провели разные обсуждения, рассмотрели разные модели, но в целом, думаю, наш вывод таков, что как в случае с полицией, так и в остальных случаях мы должны воздерживаться от отрывочных шагов, и все наши шаги должны быть стратегическими. Ранее я уже говорил несколько раз, что, думаю, по результатам 2019 года мы можем констатировать завершение так называемого постреволюционного переходного периода, и отныне мы вступили в период стратегического управления. Думаю, что мы больше не должны ни в одной сфере реализовывать отрывочных изменений, и все наши действия должны быть стратегическими.

Что я имею в виду под стратегическими изменениями? В любой области, когда мы вносим какие-либо изменения, мы должны помнить, что это изменение, даже самое маленькое, имеет определенное поле взаимодействия. И при обсуждении изменений нужно рассматривать их не на данной точке, а всю область возможных взаимодействий, оценивать изменения, происходящие в этой области, и только после этого принимать соответствующие решения. И в этой связи я верю и надеюсь, что реформа полиции станет одним из наших самых успешных примеров. Конечно, мы надеемся и не только надеемся, но также уверены, что полиция получит новый визуальный, внешний облик в результате этих реформ, но, что более важно, что важно вдвойне, это новое содержание, которое мы должны получить в полиции в результате этих реформ, а это должно привести к изменениям, к институциональным изменениям в сфере правоохранительных органов, в отношениях общества и в атмосфере страны в целом в плане общественного порядка, сохранения правопорядка и, конечно же, предупреждения преступности и борьбы с преступностью”.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с основными направлениями реформ полиции, процессом разработки и реализации стратегии. В частности, были затронуты структурные изменения в полиции, новое содержание кадровой политики, вопросы технического обновления, внедрения новых образовательных программ, профессиональной подготовки, формирования необходимых знаний и навыков, а также шаги по ряду других направлений. В этом контексте было также затронуто международное сотрудничество.

Премьер-министр поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки завершить разработку стратегии реформ и представить ее на обсуждение.