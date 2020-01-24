Группа писателей удостоилась премий Союза писателей и Министерства обороны

Союз писателей Армении и Министерство обороны РА в канун Дня армии нескольким писателям и лицам, которые своей деятельностью оказали услуги армянской армии вручили премии по разным номинация.

Как передает «Арменпресс», итоги конкурса были подведены 24 января в зале СПА.

Председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян отметилл, что конкурс проводится уже шестой год, и на премии претендуют не только писатели, но и люди, служащие в армии, предоставляющие армии услуги в правовой и в других сферах деятельности.

“С каждым годом растет число участников конкурса. С радостью должен отметить, что есть участники и из Арцаха и из диаспоры”, - подчеркнул Милитонян и добавил, что в комиссию были включены известные писатели, литературоведы, среди которых Норайр Адалян, Самвел Косян, Шант Мкртчян, Вардан Деврикян, Григор Джаникян и другие.

В номинации “Поэзия” первой премии удостоилась Аревшат Авагян, второй - Гагик Хачатрян, третьей - Сусанна Ованнисян и Жанна Абраамян.

В номинации “Художественная проза” первая премия была вручена Жанне Акопян, вторая -Давиду Аветисяну, а третья – Нанэ.

Премии имени Вазгена Саркисяна удостоился Самвел Бегларян. Премия в жанре публицистики и критики была вручена Гаяне Погосян.

Премия литературных антологий, литературно-теоретических работ, посвященных армянской армии, была вручена Армену Аванесяну.

Литературная премия авторам, служившим в армянской армии и на боевых позициях, была вручена военнослужащему, участнику апрельских боев Вану Новикову и пограничнику Армену Бархударяну.

Специальных премий комиссии удостоились Максим Ованнисян, Сократ Ханян.

Поощрительные призы были вручены Самвелу Мачкаляну и Аршаку Азаряну. Лауреат первой премии в номинации “Поэзия” Аревшат Авагян сказала, что она представила цикл стихов “Патриотизм”, посвященных патриотизму, солдата и армии. Одно из стихотворений посвятила внуку, носящему ее имя, который сейчас служит в армянской армии.

“Через призму лет то, что связано с родиной, родным домом и природой, в современном мире становится все более важным, поскольку в информационной войне, в политических событиях стало важно все, что связано с личной жизнью человека. Приятно, что в деле защиты Родины многие из нас участвуют и словом и делом, кистью и музыкой”, - подчеркнула Авакян.