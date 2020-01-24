Принц Чарльз посетил Армянскую церковь Святого Рождества в Вифлееме

Принц Чарльз Великобритании 24 января посетил Армянскую церковь Святого Рождества в Вифлееме. Его встретил глава Армянского патриархата Иерусалима архиепископ Севан Гарибян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил архимандрит Корюн Багдасарян.

От имени Армянского патриархата Иерусалима Святейший архимандрит поблагодарил принца Чарльза за визит, назвал это большой честью и подарил ему армянскую керамическую тарелку. Святейший отец с принцем говорил также и об армянском присутствии и миссии, осуществляемой ими на Святой земле.

Говоря об историческом прошлом армянского народа, Святейший вспомнил также и известное выражение Гитлера “Кто помнит о Геноциде армян?” и выразил надежду, что справедливость восторжествует.