Снижение цен на стентирование сердца в МЦ “Сурб Григор Лусаворич” не будет за счет качества

В медицинском центре “Сурб Григор Лусаворич” снижение стоимости стентирования сердца не будет за счет качества, медицинский центр добился снижения цен в результате снижения затрат, прозрачности и экономии. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор МЦ “Сурб Григор Лусаворич” Арман Овакимян, отвечая на вопрос, возможно ли, что снижение стоимости было сделано за счет замены стентов на более низкие по качеству и более доступные.

“За счет качества мы не делаем никакого снижения цен, просто в результате снижения затрат, прозрачности конкурентного поля и экономии денег сформировалась более доступная стоимость стентирования сердца. Добавлю, что у нас используются только высококачественные стенты известных медицинских брендов”, - сказал Овакимян.

Директор МЦ также отметил, что при стентировании более одного стента ценовая разница более ощутима. В настоящее время стентирование на 3 сосудах производится за 1 млн 650 тыс. драмов, на 4 - за 2 млн 50 тыс. драмов. С 1 февраля 3 стента обойдутся в 1 млн 250 тыс. драмов, а при 4 стентах - в 1 млн 500 тыс. драмов.

Отвечая на вопрос о том, будет ли МЦ проводить самое низкое по стоимости в Армении стентирование в качестве государственной больницы, Овакимян ответил, что возможно, и так. Оно самое дешевое по прайс-листу платных услуг, однако я не хочу это считать необычным, поскольку мы сравняли эти цены с суммой стентирования, перечисляемой государством. Так что, с 1 февраля стоимость госзаказа и платной услуги будут идентичны.

Директор МЦ заверил, что они постоянно проводят работы по повышению качества медицинских услуг. Они создали неотложное кардиологическое круглосуточное дежурство именно с целью осуществления услуг стентирования. Дежурство в режиме 24/7 будет работать в неотложной приемной и в реанимации.