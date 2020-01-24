Самая красивая женщина в мире вышла на последний показ Готье в прозрачном платье

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в последнем показе французского модельера Жан-Поля Готье. Снимки были опубликованы на портале Yahoo News, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

24-летняя Хадид вышла на подиум в платье из прозрачной ткани, украшенном черными нашивками и дополненном пышной белой юбкой. Наряд был надет на голое тело. Стилисты выбрали для образа модели нейтральный макияж и распущенные волосы.

Подписчики знаменитости оценили ее образ в комментариях к посту. «Твоя красота дополняет это платье, как и платье дополняет твою красоту», — написал один. «Ты просто богиня», — заявил другой. «Магическая», — заметил третий. «Мы так горды тобой!» — высказался четвертый.

22 января Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже. Сам дизайнер появился в конце шоу в своей рабочей одежде.