Самая красивая женщина в мире вышла на последний показ Готье в прозрачном платье
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в последнем показе французского модельера Жан-Поля Готье. Снимки были опубликованы на портале Yahoo News, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
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A dream come true... to watch you work and see your imagination come to life was one of the most beautiful things I have witnessed! An artist, visionary and genius... Mr. Jean-Paul Gaultier incredible final show, so beyond honored to walk for you .... Adore you JPG!! And the amazing team @ @jpgaultierofficial
24-летняя Хадид вышла на подиум в платье из прозрачной ткани, украшенном черными нашивками и дополненном пышной белой юбкой. Наряд был надет на голое тело. Стилисты выбрали для образа модели нейтральный макияж и распущенные волосы.
Подписчики знаменитости оценили ее образ в комментариях к посту. «Твоя красота дополняет это платье, как и платье дополняет твою красоту», — написал один. «Ты просто богиня», — заявил другой. «Магическая», — заметил третий. «Мы так горды тобой!» — высказался четвертый.
22 января Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже. Сам дизайнер появился в конце шоу в своей рабочей одежде.