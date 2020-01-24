Медицинские маски резко подорожали в Гонконге из-за коронавируса

Стоимость медицинских масок в Гонконге значительно выросла за последние несколько дней, причем разрешено продавать не более двух коробок масок в одни руки.Как передает Арменпресс, об этом сообщают в пятницу азиатские СМИ.

Цена в некоторых аптеках увеличилась в три раза. Желающие купить маски выстроились в длинные очереди.

Накануне сообщалось, что сотрудники фабрик по производству медицинских масок в Китае вынуждены в срочном порядке выходить на работу, несмотря на праздники - Новый год по лунному календарю. Руководители китайских заводов срочно вызвали сотрудников на работу, чтобы справиться с возросшим спросом на маски из-за распространения в стране опасного коронавируса. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.