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Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама, курировавший вопрос обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, умер в возрасте 51 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера", - написал Гебрейесус в своем Twitter.

Салама начал работать в организации с 2016 года. До этого он работал в ЮНИСЕФ в качестве регионального директора, курирующего ближневосточное и североафриканское направления.

 




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