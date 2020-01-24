Вице-премьер Тигран Авинян принял участие в научной конференции по случаю старта программы “COBRAIN”

Вице-премьер Тигран Авинян 24 января принял участие в научной конференции по случаю старта программы “Центр трансмиссионных исследований хронических нейродегенеративных заболеваний в Армении։ Нейронаука ради здорового старения мозга - COBRAIN”. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Тигран Авинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемый господин министр,

Уважаемый господин ректор,

Уважаемые послы,

Коллеги,

Знание - сила. Эта простая, но ключевая мысль известного философа Фрэнсиса Бэкона должна играть роль направляющего компаса для каждой страны, смотрящей в будущее и идущей по пути успеха. Мы можем стать сильной, слышимой в мире и обеспечивающей благополучие и счастье своего народа страной только посредством реализации неограниченного потенциала образования и науки.

Поэтому я рад присутствовать здесь и поздравить всех нас, особенно Ереванский государственный медицинский университет и студентов вуза с запуском программы COBRAIN.

Важно, чтобы мы отныне наилучшим образом использовали возможности, которые дает программа ЕС “Горизонт 2020”. Для нашей страны также важно развитие университетов как научно-исследовательских центров и центров превосходства образования. Я уверен, что COBRAIN будет служить именно этой цели, способствуя развитию не только нейробиологии, но и исследовательских навыков и способностей ЕГМУ. Приветствуется тот факт, что в рамках проекта университет установит связи с ведущими университетами европейских стран, привнося их богатый опыт и знания в Армению. Надеюсь, что успех программы также будет способствовать развитию медицинских наук и практической медицины, вплоть до возвращения в Армению врачей, которые уехали за рубеж.

Уважаемые коллеги,

Одним из приоритетов правительства Республики Армения является обеспечение высокого качества человеческого капитала, что является предпосылкой для инклюзивного экономического развития. Я убежден, что инвестиции в развитие человеческого капитала, т.е. в качественное образование и медицинские услуги, приведут к значительному улучшению качества жизни людей.

Для нас формула очень проста: в условиях ограниченного финансового капитала и природных ресурсов, движущей силой нашего прогресса является именно человеческий потенциал. Именно поэтому мы регулярно подчеркиваем необходимость экономики, основанной на знаниях, и подчеркиваем роль науки и образования во всей экономической экосистеме.

COBRAIN нацелен на развитие человеческого капитала со всеми его составляющими. Прежде всего, ее важной составляющей является развитие исследовательских компетенций, а проводимые исследования будут способствовать развитию нейронауки в Армении.

Почему это важно? Известный факт, что около 90% заболеваний головного мозга все еще неизлечимы. Они угрожают всем возрастным группам. Нейродегенеративные заболевания широко распространены как в Армении, так и во всем мире. И проблема заключается не только в угрозе здоровью людей, но и в социально-экономическом бремени семьи в их результате. Неслучайно исследование мозга во всем мире является приоритетом, поэтому для нас эта программа также имеет стратегическое значение.

”.