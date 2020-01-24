Владимир Агабеков награжден Медалью признательности

Президент Армении Армен Саркисян подписал Указ о награждении Владимира Агабекова медалью признательности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за значительный вклад в укрепление армяно-белорусских научно-образовательных связей и развитие науки наградить академика Владимира Енокиевича Агабекова (Беларусь) Медалью признательности”, - говорится в Указе президента РА.