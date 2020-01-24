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Туристическая группа из шести граждан РФ вызвала спасателей

Туристическая группа из шести граждан РФ вызвала спасателей

24-го января в 08:28 в службу “911” поступил звонок, что ухудшилось состояние здоровья одного из членов туристической группы, находящейся в 13 км к востоку от общины Ншхарк Гегаркуникской области, в составе которой 6 граждан Российской Федерации, необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.




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