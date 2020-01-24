Ученые определили биологический механизм поседения в результате стресса

Ученые из США и Бразилии утверждают, что определили биологический механизм поседения в результате стресса. Открытие в перспективе может помочь остановить этот процесс, не прибегая к окрашиванию волос,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Люди и раньше думали, что седеют по двум причинам: от возраста и от сильного горя, страха и боли. Никаких средств от него, кроме краски, пока не придумано.

Теперь это научно подтверждено: в ходе экспериментов исследователи из университетов Гарварда и Сан-Паулу доказали, что за выработку вещества меланин, придающего окраску волосам и коже, отвечают определенные стволовые клетки (меланоциты), и что они интенсивно разрушаются от стресса. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Мужчины и женщины могут начать седеть в любом возрасте после 30 с небольшим лет. Время начала и темпы этого процесса определяются в основном наследственностью: то, в каком возрасте поседели ваши родители, может подсказать, когда это случится с вами.

Определенную роль в этом играет и переживаемый стресс, однако до сих пор ученые не вполне понимали, как именно он влияет на обесцвечивание волос.

Открытие было сделано случайно: проводя опыты на мышах, исследователи заметили, что темный окрас у грызунов, испытывавших сильный страх или боль, сменился на совершенно белый за несколько недель.