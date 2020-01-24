COBRAIN – стратегическая программа для Армении: Авинян

Программа “Нейронаука во имя здорового старения мозга – COBRAIN” Центра трансляционных исследований хронических нейродегенеративных заболеваний Армении позволит обеспечить более тесное сотрудничество с европейскими университетами и научными центрами, и внедрить в Армении лучший международный опыт.

Как передает «Арменпресс», об этом на стартовой встрече участников программы COBRAIN сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“Английский философ Фрэнсис Бэкон сказал, что знание - сила, и эта ключевая мысль должна играть роль направляющего компаса для каждой страны, смотрящей в будущее и идущей по пути успеха. В наши дни это более чем актуально. Важно, чтобы мы наилучшим образом использовали возможности программы ЕС “Horizon 2020 ”. Для нас важен также и путь развития университетов, как научно-исследовательских и образовательных центров усовершенствования. Уверен, что COBRAIN будет служить именно этой цели, способствуя не только нейрогенизации, но и развитию исследовательских навыков и умений выпускников Ереванского государственного медицинского университета”, - сказал Авинян.

По его словам, программа COBRAIN позволит обеспечить более тесное сотрудничество с ведущими европейскими университетами и научными центрами и внедрить в Армении лучший международный опыт.

“Одним из приоритетов правительства Армении является качественный человеческий капитал, что является предусловием для инклюзивного экономического развития. Надеюсь, что благодаря реализации программы COBRAIN армянские врачи, работающие за рубежом, изъявят желание вернуться на родину и развивать медицину в Армении. 90% заболеваний мозга сегодня неизлечимы, и это стало вызовом для всего мира, в том числе и для Армении, именно поэтому эта программа, направленная на развитие нейрохирургии, имеет стратегическое значение для нашей страны”, - подчеркнул вице-премьер-министр РА.

В 2019 году Армения, будучи представленной Ереванским медицинским университетом им. Мхитара Гераци, впервые была признана победителем программы “HORIZON 2020 Twinning”.