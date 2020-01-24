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За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

Американская певица Билли Айлиш опубликовала на YouTube клип на песню "Everything I wanted", в котором снялась вместе с братом Финнеасом, автором большинства ее хитов, в том числе и этого, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рано утром они едут на пляж. Но вместо того, чтобы встречать рассвет, Билли нажимает на педаль газа и ныряет в океан. Но герои не тонут: они продолжают движение, только теперь под водой.

За несколько часов видео, режиссером которого выступила Айлиш, набрало более пяти миллионов просмотров и почти миллион лайков.

"Это лучшая песня, которую создала Билли", — написала @Rayna Mae.

"Композиция заставила меня осознать, что нужно всегда оставаться со своим другом", — подчеркнул @heyy harveyy.

"Данная работа — настоящее искусство", — прокомментировала @Sonia's Way.




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БелТА

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