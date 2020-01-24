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В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

Одна из главных достопримечательностей Парижа будет закрыта для посетителей в пятницу из-за национальной забастовки против предложенной властями страны пенсионной реформы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По причине национальной забастовки я сегодня закрыта", - сообщается в официальном аккаунте Эйфелевой башни в Twitter.

Тем не менее, площадка вокруг башни будет доступна для посетителей бесплатно.

Пятого декабря 2019 года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта – метро, электричек, поездов. Проект закона о пенсионной реформе будет внесен на рассмотрение французского парламента в феврале.

 

 




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