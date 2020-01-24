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Утверждены хозяйствующие субъекты, в которых инспекции будут проводиться раз в шесть месяцев

Утверждены хозяйствующие субъекты, в которых инспекции будут проводиться раз в шесть месяцев

Решением правительства РА пересмотрены и утверждены хозяйствующие субъекты, в которых проверки, обусловленные необходимостью обеспечения безопасности населения и окружающей среды, будут проводиться раз в шесть месяцев.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, полномочие на проведение проверок предоставлено двум инспекционным органам - Инспекционному органу градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения и Инспекционному органу охраны природы и недр Республики Армения.

Изменения были внесены в Постановление правительства Республики Армения № 1925-N от 29 декабря 2011 года.




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