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Родители погибшего в ДТП в Ереване ребенка потребовали перевести его в реанимационное отделение

Родители погибшего в ДТП в Ереване ребенка потребовали перевести его в реанимационное отделение

По требованию родителей 10-летнего ребенка, погибшего в результате наезда 24 января в Ереване, доставили в реанимационное отделение Медицинского центра “Сурб Аствацамайр”. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал помощник директора по связям с общественностью МЦ “Сурб Аствацамайр” Геворг Дердзян.

“Ребенка доставили в реанимацию больницы, к сожалению, его смерть наступила на месте аварии,  родители потребовали, чтобы его доставили в больницу. Проводится судебно-медицинская экспертиза”, - записал Дердзян.

Наезд был совершен около 08:20 напротив одной из школ Еревана автомобилем с государственными номерами Минобороны.




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