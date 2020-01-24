Из квартиры Аревик Анапиосян похищены часы, золотые изделия и деньги

Неизвестное лицо (или лица) проникло в квартиру заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Аревик Анапиосян.

В беседе с «Арменпресс» эту информацию подтвердила Анапиосян, однако не пожелала прокомментировать произошедшее.

Из управления по связям с общественностью и информации Полиции РА сообщили, что в центр оперативного управления города Ереван сообщение поступило около11:30.

“Инцидент произошел в период с 19 по 23 января. Неизвестный (или неизвестные) разбив решетку балкона здания, находящегося на улице Гюльбенкяна, проник в дом и похитил из квартиры золотые женские часы известных брендов, золотые украшения и деньги.

По факту совершенного преступления подготавливаются материалы, ведется следствие.