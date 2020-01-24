Раненого в Арцахе военнослужащего прооперировали: его состояние тяжелое, но стабильное

Военнослужащему, получившему огнестрельное ранение в результате инцидента в одной из воинских частей Арцаха, Генри-Айку Симоновичу Закаряну была проведена операция. Его состояние тяжелое, но стабильное. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Операция рядового Генри-Айка Симоновича Закаряна завершилась. Его состояние тяжелое, но стабильное. Наши врачи просто волшебники. Если раненый доходит до операционной, то наши волшебники его почти всегда спасают”, - написал Ованнисян.

“24 января около 06:55 в одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получили военнослужащие Армии обороны: Генри-Айк Симонович Закареян 2000 г.р. и Армен Джоникович Месропян.

Состояние военнослужащего Генри-Айка Симоновича Закаряна оценивается как тяжелое.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие”, - говорится в сообщении.