В Париже готовится выставка сокровищ собора Нотр-Дам

Парижане предстоящим летом смогут увидеть основные произведения искусства и религиозные ценности из кафедрального собора Нот-Дам, сильно пострадавшего от пожара. Как передает Арменпресс, об этом сообщил радиостанции France Bleu священник Жиль Друэн, представитель архиепископа Парижского Мишеля Опети в госкомитете по восстановлению собора.

Выставка, подготовка которой уже началась, будет носить название "Вновь увидеть Нотр-Дам. Сокровища собора вне его стен". Экспозиция будет развернута в непосредственной близости от собора - в выходящей фасадом на соборную площадь больнице Hotel-Dieu. Доступ посетителей будет бесплатным, но в то же время они будут иметь возможность пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери.

В экспозиции будут представлены 150 экспонатов церковного искусства и католической религии. Также посетители смогут увидеть множество скульптур и картин, украшавших кафедральный собор. Они были спасены от огня благодаря работе священнослужителей, охраны собора, полицейских и пожарных.