Контрабандисты для транзита наркотиков прибегают к разным уловкам: КГД предотвратил 6 таких случаев

За прошедший год было предотвращено 6 случаев транзита наркотиков из Ирана в другие страны. Как передает «Арменпресс», об этом на созванной пресс-конференции сказал начальник управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов, полковник таможенной службы Вардан Варданян.

“Армения в некоторых случаях бывает транзитной страной для перевозки наркотиков. Управление по борьбе с контрабандой в 2019 году выявило 6 случаев транзита наркотиков. В частности, была пресечена попытка транзита контрабанды наркотика опиум весом почти 5 кг посредством курьерской доставки из Ирана в Канаду через Армению”, - сказал Варданян.

Он отметил, что контрабандисты использовали довольно интересный способ перевозки наркотика. Опиум была пропитана внутренняя часть персидской национальной одежды. При этом контрабандисты с опиумом смешали и определенное количество кофе, чтобы усложнить обнаружение наркотиков специально обученными служебными собаками. В результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и задержаны двое граждан Ирана. Варданян посчитал примечательным то, что после их задержания были получены сведения о том, что контрабандисты уже успели отправить в Великобританию одну посылку из Армении. “Необходимо было быстро связаться с нашими британскими коллегами, что нам удалось. Наши коллеги обнаружили в аэропорту Лондона посылку с содержанием одежды, пропитанной наркотиком, затем правоохранительными органами были задержаны и получатели”, - сказал Варданян.

Раскрыты и два других случая перевозки 5 кг опиума из Ирана в Канаду - в грузовом комплексе аэропорта “Звартноц” и пропускном пункте государственной границы в Агараке.

В 2019 году в пропускном пункте государственной границы в Агараке было раскрыто еще 2 случая транзита 7,7 кг метамфетамина через территорию Республики Армения. В одном случае в чемодане двух пассажиров рейса Тегеран-Ереван – супругов, граждан Ирана было обнаружено 2,7 кг метамфетамина в твердом состоянии. Наркотики были скрыты от таможенного контроля, в нижней части чемодана. Во втором случае метамфетамин весом около 5 кг также был обнаружен в стенках чемодана гражданина Ирана.

“Еще одна крупная партия наркотиков была выявлена в декабре 2019 года, когда под двойным дном чемодана гражданки из Ирана было обнаружено около 3 кг психотропного вещества “кетамин”, - сказал Варданян и отметил, что это был первый случай, когда в Армении была обнаружена такая большая партия психотропного вещества “кетамин”. Варданян подчеркнул, что в центре внимания управления по борьбе с контрабандой находится также и так называемый “Кавказский маршрут” афганского героина по транспортировке из Ирана в Европу. По этому маршруту транзита контрабанды по территории Армении в сотрудничестве с правоохранительными органами Грузии и Региональным офисом управления по борьбе с наркотиками департамента юстиции США постоянно ведутся работы по предотвращению перевозки героина.